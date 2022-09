Mane nu e pregătit pentru FC Bayern? Directorul sportiv al "bavarezilor" a oferit răspunsul

FC Bayern l-a achiziționat pe senegalez pentru 32 milioane de euro, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 70 milioane de euro. Acum, valoarea sa, conform Transfermarkt, este de 60 milioane de euro.

Sadio Mane a fost prezent în toate cele șapte partide ale "bavarezilor" în Bundesliga, însă a înscris doar trei goluri și a părut că nu s-a acomodat cu fotbalul german, după opt ani petrecuți în Premier League.

Directorul sportiv al lui FC Bayern, Hasan Salihamidzic, a oferit o declarație "marcă înregistrată" despre forma slabă a lui Sadio Mane, evidențiind faptul că mai are nevoie de timp pentru a se acomoda.

„Sadio are nevoie de puțin timp. Trebuie să se obișnuiască cu jocurile din Bundesliga, dar va face asta - vorbesc regulat cu el despre asta.”, au fost cuvintele lui Salihamidzic, potrivit postării de pe Twitter a jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Bayern director Salihamidžić on Mané situation: “Sadio still needs bit of time. He has to get used to the Bundesliga, but he will - I speak regularly with him”, tells Bild. ???? #FCBayern

“Sadio is one of the best players in the world, we will still have a lot of joy with him”. pic.twitter.com/P6INL7VGgE