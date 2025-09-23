Harry Kane a reuşit un hat-trick pentru Bayern Munchen în meciul pe care campioana en-titre a Germaniei l-a câştigat în deplasare, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Hoffenheim în cadrul etapei a patra din Bundesliga.

Kane a deschis scorul în finalul primei reprize (44), iar apoi a mai marcat de două ori din penalty, pe parcursul reprizei secunde (49 și 77).

Harry Kane și lupta cu recordurile



Astfel, atacantul englez de 32 de ani a reuşit cu această ocazie al nouălea său hat-trick de la sosirea la Bayern, în 2023.

Kane a ajuns la un total de 98 goluri în 103 meciuri disputate pentru clubul din Munchen în toate competiţiile și este golgheterul ediției actuale din Bundesliga, cu 8 goluri în primele 4 etape, 3 dintre reușite din lovituri de la 11 metri.

După prestația din 4-1 cu Hoffenheim, Harry Kane a devenit și fotbalistul din Bundesliga cu cele mai multe penalty-uri marcate (17 la număr) dintre toți jucătorii cu procentaj 100% la loviturile de la 11 metri de-a lungul istoriei campionatului german.

Precedentul record era deținut de Hans-Joachim Abel, cu 16 din 16 penalty-uri între 1973 și 1983.

