FC Bayern vrea să dea lovitura pe piața transferurilor la vară! Mutare de cinci stele în Bavaria

FC Bayern Munchen are 76 de puncte în 29 de etape scurse din campionatul Germaniei. Bavarezii au bifat până acum 24 de victorii și patru rezultate de egalitate, la care s-au adăugat o singură înfrângere.

Conform Fichajes.net, FC Bayern a pus ochii pe atacantul lateral de la Newcastle, Anthony Gordon. Decarul ”coțofenelor” este cotat la 60 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

Tot atât ar costa și Gordon, doar că anumite surse, mărturisește publicația anterior menționată, au sugerat că suma de transfer ar putea atinge chiar 80 de milioane de euro.

Cert e că Newcastle nu-l va lăsa să plece pe mărunțiș pe Gordon, în ideea în care fotbalistul din Liverpool are un contract valabil cu ”coțofenele” până la finalul stagiunii 2029/30.

Cifrele lui Anthony Gordon

Newcastle: 152 meciuri jucate, 39 goluri înscrise, 28 pase decisive

Everton: 78 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 8 pase decisive

Preston North End: 11 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Gordon are în acest sezon 26 de apariții, șase goluri și două pase decisive înregistrate în echipamentul lui Newcastle.