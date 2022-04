Tribunalul Sportiv din Germania a hotârăt sentința pentru Bayern Munchen, după ce a evoluat în 12 jucători cu Freiburg 

În ultimul meci din Bundesliga, cu Freiburg, 4-1, Bayern Munchen a oferit un moment inedit. Echipa bavareză a jucat timp de 20 de secunde cu 12 jucători în teren, după ce, în minutul 86, Kingsley Coman a fost înlocuit cu Marcel Sabitzer, doar că atacantul francez a rămas pe teren, atingând chiar mingea.

Freiburg a profitat de această eroare din partea lui Bayern și a cerut să câștige meciul „la masa verde”, 3-0. Însă Tribunalul Sportiv din Germania a anunțat că greșeala bavarezilor nu a influențat atât de mult jocul și că actuala campioană din Bundesliga nu trebuie pedepsită.

„Partea mică de vină a echipei din Munchen nu a fost suficientă pentru a justifica consecința juridică gravă a unei reclasificări a meciului”, a declarat Stephan Oberholz, președintele Tribunalului Sportiv din Germania.

Următorul meci pentru Bayern în campionat va fi cu Augsburg, sâmbătă, de la 16:30.

Bayern se bucură că a pierdut doar cu 0-1 la Villarreal

Julian Nagelsmann: „Am meritat să pierdem. Am arătat puțină forță în prima repriză, iar în a doua a fost haos. Vilarreal are fotbaliști buni, iar noi n-am reușit să avem o prestație bună. În a doua repriză am pierdut controlul pentru că am încercat foarte mult să marcăm, la un moment dat părea că vorbim de hara-kiri. Am avut noroc la gafa lui Manu (n.r - Manuel Neuer), de exemplu. Am pierdut ușor mingea”.

Thomas Muller: „A fost total neprevăzut. Astăzi chiar nu am putut să jucăm, nu am făcut jocul pe care ni-l doream. Nu am avut putere în ofensivă, nu am mai avut multitudinea de ocazii. Luăm cu noi acest 0-1. Lucrurile au mers rău, dar se putea mult mai rău. Trebuie să ne pregătim pentru retur și să dăm replica”.

Joshua Kimmich: „Am pierdut în primul rând din cauza abordării. Mai ales în prima repriză, unde nu ne-am regăsit deloc. După pauză am fost mai prezenți, dar asta a făcut jocul mult mai haotic. Am riscat foarte mult, am și făcut greșeli. Până la urmă, trebuie să ne mulțumim că am pierdut doar cu 0-1”.