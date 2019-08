COUTINHO LA BAYERN! Anuntul momentului in fotbalul mondial! Bayern a confirmat totul

Coutinho va fi imprumutat la Bayern pentru un an. Supercampioana din Bundesliga il poate cumpara in 2020 cu 120 de milioane, daca brazilianul confirma.

Acordul intre Bayern si Barcelona pentru Coutinho e total. Sud-americanul va jua pe Allianz Arena in noul sezon. Lasat doar in tribuna in deplasarea de la Bilbao, Coutinho va pleca azi spre Munchen pentru a fi prezentat oficial.

Adus de la Liverpool in schimbul a 110 milioane de euro (care puteau deveni 150 in functie de activarea unor clauze), Coutinho nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor pe care le aveau catalanii.

Karl-Heinz Rummenigge, CEO-ul lui Bayern, a vorbit si el aseara, dupa meciul dintre campioana Germaniei si Hertha, terminat 2-2, despre venirea lui Coutinho: "Avem un acord cu Barcelona pentru Coutinho. Jucatorul va face vizita medicala duminica sau luni. Miercuri am fost la Barcelona alaturi de Salihamidznic (director sportiv la Bayern) si am ajuns la un acord cu Barcelona si cu jucatorul".

Initial, Bayern ii va suporta lui Coutinho salariul de 15 milioane de euro pe sezon.