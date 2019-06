Liverpool e gata sa dea un tun pe piata transferurilor! 95.000.000 euro pentru un star de la Real Madrid! Klopp testeaza si varianta Coutinho

Liverpool il vrea pe Marco Asensio (23 ani).

Liverpool a pus ochii pe Marco Asensio de la Real Madrid. Madrilenii sunt de acord sa il dea, cu conditia ca Liverpool sa il ofere la schimb pe Sadio Mane, anunta Mundo Deportivo.

Real l-a vrut pe Mane si sezonul trecut, considerand ca este un atacant complet, cu viteza si tehnica.

Klopp nu este de acord sa il cedeze pe Mane, iar in acest caz madrilenii cer 95 de milioane de euro pentru a-l da pe Asensio la Liverpool.

68,4 milioane de euro este cota lui Asensio, potrivit transfermarkt. A evoluat pentru madrileni in 30 de meciuri in sezonul trecut si a marcat 1 gol. El a dat si 6 assisturi.

— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 30, 2019

Liverpool testeaza si varianta readucerii lui Coutinho



Liverpool ar putea incerca sa il aduca inapoi si pe Philippe Coutinho (27ani), care a plecat acum doi ani de pe Anfield la Barcelona. Dupa ce Coutinho a zis ca nu poate juca in Anglia pentru alt club in afara de Liverpool, Klopp e decis sa il primeasca din nou pe atacantul brazilian sub comanda sa. Barcelona nu se opune acestei mutarii, in conditiile in care jucatorul nu mai vrea sa continue pe Camp Nou.

102 milioane de euro este cota lui Coutinho, conform transfermarkt, iar acesta a evoluat in 34 de meciuri pentru in sezonul trecut.

Barcelona l-a transferat pe Coutinho in schimbul sumei de 165 de milioane de euro.

— Diario SPORT (@sport) June 30, 2019