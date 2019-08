Coutinho, OUT din lotul Barcelonei pentru primul meci al sezonului! Un oficial al Barcei a confirmat acordul cu Bayern

Cel mai scump jucator adus vreodata de Barcelona, Phillipe Coutinho, pleaca dupa doar un an si jumatate! Brazilianul s-a inteles cu Bayern Munchen, cea care il va aduce sub forma de imprumut si ii va sustine salariul! Este de asteptat ca Bayern sa plateasca si o suma de 10-15 milioane de euro pentru imprumut.

Coutinho era anuntat titular pentru Barcelona in primul meci al sezonului, in deplasare la Athletic Bilbao, insa Ernesto Valverde l-a inlocuit in ultima clipa dupa ce s-a ajuns la un acord intre Barca si Bayern.

AFP anunta ca oficialul Barcelonei, Guillermo Amor, a confirmat acordul cu cei de la Bayern pentru imprumutul lui Coutinho.

#BREAKING Barcelona director Guillermo Amor says the club have an "agreement in principle" to loan Philippe Coutinho to Bayern Munich pic.twitter.com/lkfoyOe0Z1