Titularul Belgiei schimbă echipa chiar înainte de EURO 2024: "A semnat!"

Naționala Belgiei va pleca miercuri către Germania pentru EURO 2024. Cu două zile înainte, portarul Koen Casteels (31 de ani) a schimbat echipa de club.

Casteels, anunțat titular în poarta Belgiei la EURO 2024, și-a încheiat contractul cu formația germană VfL Wolfsburg și a semnat cu Al Qadisiya, nou-promovată în primul eșalon din Arabia Saudită.

"Koen Casteels a semnat astăzi contractul cu Al Qadisiya", a transmis jurnalistul Fabrizio Romano.

Pentru portarul care va împlini 32 de ani în această lună va fi prima experiență din carieră în afara Europei. Casteels a crescut la Genk, iar în 2011 a făcut pasul în Germania, la Hoffenheim, unde a stat trei ani și jumătate. Ulterior, pentru goalkeeper-ul 1,97m au urmat experiențe la Werder Bremen și Wolfsburg.

