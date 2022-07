Serge Gnabry a decis pentru viitorul său și a semnat prelungirea contractului cu "bavarezii", anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Chiar dacă și-a dorit dintotdeauna să rămână la Bayern Munchen, neamțul a fost extrem de aproape de o mutare la Chelsea. Gruparea lui Thomas Tuchel își dorea un înlocuitor pentru Hakim Ziyech, care va fi prezentat la AC Milan în cel mai scurt timp.

Cotat la 60 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, Gnabry își va mai trece în CV cinci ani la Munchen. Extrema dreaptă ar mai fi avut contract cu trupa lui Julian Nagelsmann până în 2023, dacă nu ar fi primit o nouă propunere și putea pleca gratis.

Serge Gnabry signs new Bayern deal until June 2027. Full agreement now in place as expected, despite strong interest from Chelsea ???????? #Bayern

Extending with Bayern has always been player’s priority, very good relationship with his agents after Mané deal ⤵️ https://t.co/VKfTWrEVtC