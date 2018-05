Ar fi transferul carierei pentru el! Bayern Munchen vrea sa transfere un portar roman

Bayern Munchen vrea sa transfere un jucator roman.

Campioana Germaniei a pus ochii pe unul dintre cei mai promitatori tineri romani si vrea sa-l aduca in vara. Potrivit Fanatik, germanii il vor pe Denis Lungu-Bocean, portarul nationalei Under 15 a Romaniei.



Tanarul goalkeeper roman si-a inceput cariera la juniorii lui Villarreal, iar acum evolueaza in Germania pentru TUS Traunreut. Si RedBull Salzburg, semifinalista in Europa League, este interasata de roman.