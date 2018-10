"Aici nu suntem la Frankfurt!" Probleme la Bayern, dupa o infrangere in campionat si o remiza in UCL. Vedeta echipei, atac la antrenor

Probleme in paradisul lui Bayern! Supercampioana Germaniei si-a schimbat antrenorul, iar relatia acestuia cu unii dintre jucatori incepe sa scartaie.

Relatia dintre croatul Niko Kovac, antrenor numit in aceasta vara pe banca lui Bayern Munchen, si columbianul James Rodriguez s-a racit. Formatia bavareza a pierdut cu 0-2 in fata Herthei Berlin in ultima etapa din Bundesliga, iar la mijlocul saptamanii a scos doar un egal contra lui Ajax, scor 1-1.

Cotidianul german BILD scrie ca James Rodriguez a avut un moment in care a explodat in vestiarul echipei, in absenta lui Niko Kovac.

"Aici nu suntem la Frankfurt!", a spus columbianul de 27 de ani, nemultumit de unele decizii ale tehnicianului.

James Rodriguez a fost rezerva cu Ajax si a fost introdus in minutul 62. De asemenea, el nu a jucat niciun minut in meciul contra lui Augsburg, din etapa a 5-a, cand bavarezii au obtinut doar un punct.

Pe langa James Rodriguez, si alte vedete ale lui Bayern sunt nemultumite de Kovac. BILD scrie ca unul dintre motive este acela ca antrenorul prefera sa vorbeasca in limba croata cu secunzii sai si nu in germana.

Bayern este pe locul 2 in acest moment in Bundesliga, cu 13 puncte, unul mai putin decat Borussia Dortmund.