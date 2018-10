Ronaldo, IRONIZAT in vestiarul Barcelonei: "Unde esti, CR7?" Scene nebune dupa victoria cu Tottenham

Messi a facut un meci urias pe Wembley contra lui Tottenham!

Leo Messi n-a prins finala pentru premiile The Best, insa pentru colegii sai, Messi e cel mai bun. "Acum cine e mai bun?", au scandat jucatorii Barcelonei in vestiar dupa victoria cu 4-2 in fata lui Tottenham.

Messi a facut un meci fabuloas si a castigat titlul de jucatorul etapei in Champions Legaue. Dar asta nu a fost tot. Catalanii nu l-au uitat pe Cristiano Ronadlo, cel care a fost suspendat in partida cu Young Boys, dupa eliminarea de la Valencia.

Cantecul dedicat lui Messi, care are o trimitere clara la premiul The Best, acordat lui Luka Modric, a fost cantat in acelasi mod in care Sergio Ramos canta melodia lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid: "Unde esti, CR7? CR7 unde esti?".

"Messi s-a multumit doar sa zambeasca in momentul in care i-a auzit pe colegii sai", au aflat jurnalistii de la AS.