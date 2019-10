TOPUL celor mai rapizi jucatori din FIFA 20: Mbappe face gaura-n gazon la plecarea de pe loc :) Cine sunt cei mai tari alergatori

Din articol NU RATA FOTOGRAFIILE DIN GALERIA DE MAI JOS

Mbappe si Adama Traore sunt cei mai rapizi jucatori din FIFA 20.

Kylian Mbappe, starul lui PSG, este cel mai rapid jucator din FIFA 20. El este, insa, pe picior de egalitate cu mijlocasul Adama Traore, de la Wolverhampton.

In FIFA 20, topul alergatorilor este completat de Leroy Sane (City), Gelson Martins (AS Monaco), Aubameyang (Arsenal), Inaki Williams (Athletic Bilbao), dar si de jucatori mai putin cunoscuti precum Jurgen Damm, Kim in Seong ori Anibal Chala.

Mbappe are 96 de puncte la capitolul viteza, fiind la egalitate cu Adama Traore. Acestia sunt urmati de Leroy Sane, Gelson Martins, Anibal Chala, Kensuke Nagai (95), Aubameyang, Inaki Williams, Kim In Seong si Jurgen Damm (94).

