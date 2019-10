"Atat de aproape!" Reactia lui Ianis Hagi dupa primul sau meci in grupele Champions League! Hagi Jr a avut o ratare uriasa in minutul 84

Genk, cu Ianis Hagi pe teren timp de 90 de minute, a facut 0-0 cu Napoli in etapa a doua a grupelor UEFA Champions League. Romanul avut doua sanse importante, cea mai mare fiind consemnata in minutul 84, cand a sutat din interiorul careului putin peste poarta italienilor.

Ianis Hagi a bifat primele sale minute in grupele UEFA Champions League, iar in momentul inlocuirii, in minutul 90+2, a fost aplaudat la scena deschisa.

Ianis Hagi a fost laudat de antrenorul Felice Mazzu pentru prestatia sa. "Va fi un numar 10 de mare valoare", a spus Mazzu.

Tanarul jucator a reactionat si el pe Twitter.

"Atat de aproape de prima noastra victorie in UEFA Champions League, dar multumiti cu primul punct in grupa. O prestatie solida", a scris Ianis Hagi.

So close to win our first game in @championsleague, but pleased with our first point won in the group stage. ???????????? #SolidTeamPerformance #ChampionsLeagueNights ???? pic.twitter.com/gUseq7OaEh