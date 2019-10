Coregrafie FANTASTICA pregatita de Dinamo la derby!!! Ce va aparea in peluza 'cainilor' contra FCSB | Moldoveanu vrea sa intre in ISTORIE: 'Sper sa le dau gol din foarfeca'

Dinamovistii vor sa dedice o eventuala victorie in derby memoriei lui Catalin Hildan.

Coregrafia ultrasilor dinamovisti il va omagia pe 'Unicul Capitan'. Fanii promit un show de senzatie in peluza. Din cele 8600 de tichete pe care le-au avut la dispozitie, dinamovistii au vandut deja aproape 6000.

Pustii Neicutescu si Moldoveanu sunt anuntati titulari in echipa lui Dusan Uhrin. Vor sa intre in istorie dupa meciul de sambata. Moldoveanu pregateste o foarteca spectaculoasa pentru marea rivala. Asa vrea sa dea gol pe National Arena, sambata seara.

"Cea mai frumoasa amintire a mea de la un derby e un 4-2 in Ghencea, cand a dat Danciulescu foarfeca. Atmosfera la echipa e buna, am pregatit foarte bine meciul. O sa fie un meci de lupta, cine o sa fie mai motivat o sa castige. O sa fie spectacol, cel putin in tribune. Fanii o sa pregateasca o coregrafie foarte frumoasa. Nu e nimic mai special decat sa joci un derby cu Steaua. FCSB are echipa buna, sunt multi tineri. Trebuie sa avem grija de toti, nu putem spune ca au un jucator care sa faca diferenta. Noi il avem pe Dan Nistor, trage echipa dupa el. Ar fi ceva extraordinar pentru mine daca as reusi un gol din foarfeca impotriva FCSB", a spus Moldoveanu.

"Cea mai frumoasa amintire a mea de la un derby: 2-2 pe National Arena, e cel mai frumos din ultimii ani. Au marcat Puljic si Ekeng. Sper sa vina cat mai repede golul si in campionat pentru mine, ar fi o mare bucurie sa inscriu in derby. Sper sa incep sa inscriu cat mai repede si in campionat. Nu stiu daca pentru un asemenea meci trebuie sa te mai motiveze cineva din afara, pentru noi e o motivatie suficienta faptul ca putem juca un derby la varsta noastra. Incercam sa le transmitem si strainilor importanta meciului, dar trebuie sa traiasca ei ca sa vada. Nu stiu cum ma voi bucura daca voi marca, nu pregatesc nimic. Stim cu totii ce poate galeria noastra, uitati-va la ultimele meciuri ce s-a intamplat", a declarat Neicutescu.



