28.000.000 EURO IN PLUS pentru stadionul Ghencea! Costurile arenei au crescut cu o treime! Si Giulestiul, si Arcul de Triumf primesc "supliment"

Costurile stadioanelor Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf au urcat vertiginos.

Autoritatile vor pompa sume uriase de bani pentru finalizarea arenelor Ghencea, Giulesti si Arcul de Triumf. 51.000.000 euro va achita Compania Nationala de Investitii pentru cele trei stadioane, suma totala crescand de la 119.566.520 euro la 171.098.266 euro!

28 de milioane euro pentru Ghencea, 13 pentru Giulesti, 10 pentru Arcul de Triumf

Lucrarile la cele trei stadioane sunt in plina desfasurare, insa va mai fi nevoie de bani pentru finalizarea acestora. In acest moment, Ghencea este in cel mai avansat stadiu al constructiei.

Stadion Ghencea

Pret initial: 66.347.523 euro

Pret nou: 94.672.020 euro

Suprafata: 82.000 mp

Capacitate: 31.254 locuri

Stadion Giulesti

Pret initial: 25.948.854 euro

Pret nou: 39.499.366 euro

Suprafata: 40.522 mp

Capacitate: 14.050 locuri

Stadion Arcul de Triumf

Pret initial: 27.234.143 euro

Pret nou: 36.926.880 euro

Suprafata: 21.852 mp

Capacitate: 8.155 locuri