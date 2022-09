Recordurile stabilite de Lionel Messi după golul marcat cu Maccabi Haifa. La ce capitol l-a depășit pe Cristiano Ronaldo

După prima repriză, cele două echipe se aflau la egalitate, scor 1-1, după reușitele lui de Tjarron Chery (minutul 24) și de Lionel Messi (minutul 37).

Datorită acestei reușite, starul argentinian a stabilit două recorduri. Este pentru al 18-lea sezon de UEFA Champions League când Lionel Messi marchează un gol. În plus, fotbalistul a ajuns să înscrie în competiția europeană împotriva a 39 de echipe diferite, cu una mai mult decât are Cristiano Ronaldo în palmares.

Lionel Messi passes Cristiano Ronaldo for most opponents scored against in the Champions League -- 39 different teams.

