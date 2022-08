Formația antrenată de Christophe Galtier s-a distrat cu Lille, într-un meci disputat în deplasare, contând pentru etapa a treia din campionat și s-a impus cu un neverosimil 7-1.

Kylian Mbappe de trei ori, Neymar de două ori, Lionel Messi și Achraf Hakimi și-au trecut numele pe tabela de marcaj, într-o confruntare în care starul francez al parizienilor a deschis scorul în secunda 8.

După trei etape, PSG are maximum de puncte și un golaveraj incredibil, 17-3. Marseille și Lens o urmează în clasament, cu câte 7 puncte.

Rezultatul spectaculos vine la o săptămână după partida cu Montpellier în urma căreia au apărut niște tensiuni la echipă.

Kylian Mbappe (23 ani) a ratat o lovitură de pedeapsă în minutul 23 și a vrut să se revanșeze pe finalul primei reprize, când parizienii au beneficiat de un nou penalty. Doar că Neymar nu i-a acordat aceaastă șansă și a „arestat” mingea, sub privirile de nemulțumire ale lui Mbappe.

NEYMAR MAKES IT 4-0 ????????????

Game over at half time ????✅

The rest of Ligue 1 aren’t ready for this PSG team ???? #LOSCPSG #AllezParis pic.twitter.com/rMt9ugeoI7