„Campionatul Mondial s-a încheiat!” Christophe Galtier sună trezirea la PSG după înfrângerea cu Rennes 

Campioana en-titre din Franța a pierdut al doilea meci din campionat în acest an, iar lupta la titlu este mai strânsă ca niciodată. Pentru PSG a fost primul meci în care tripleta Messi-Neymar-Mbappe a jucat împreună în acest an, după Campionatul Mondial, fără succes încă.

Christophe Galtier, nemulțumit de jucătorii săi

Christophe Galtier a vorbit la finalul meciului despre prestația ștearsă a echipei sale, punctând că trebuie ca PSG să revină la ritmul avut înainte de Mondial. Antrenorul a ridicat un semnal de alarmă, spunând că nu va mai găsi scuze pentru jocul slab, în contextul în care Cupa Mondială s-a încheiat de aproape o lună.

„Trebuie să o regăsim pe PSG cea dinainte de Mondial, trebuie să găsim timp de joc, legături între linii. Știam că vom avea un meci greu pe care l-am și avut. Trebuie să găsim mai mult ritm și intensitate. Trebuie să găsim jucători foarte sus în careu. Am căzut mult. Am avut posesie însă nu am creat niciun pericol. Rennes s-a apărat cu mult prea mult confort.

Nu vorbesc despre îngrijorare, dar trebuie să fim conștienți. Putem găsi mii de scuze, dar Campionatul Mondial s-a încheiat. Chiar dacă am fost împrăștiați timp de opt săptămâni, trebuie să găsim un ritm. Avem 10 zile să muncim, avem două echipe în spate care au un număr incredibil de puncte, campionatul e strâns”, a declarat Christophe Galtier conform L'Equipe.

Cum arată clasamentul în Ligue 1

Odată cu înfrângerea suferită de parizieni, a doua din acest an după cea cu Lens de pe 1 ianuarie, scor 1-3, lupta la titlu pare mai strânsă ca niciodată în Franța. PSG rămâne lider în clasament, având însă un avantaj de doar trei puncte față de Lens, cu 47 de puncte obținute în 19 meciuri jucate.

Olympique Marseille e aprope și ea, având cinci puncte mai puțin decât Paris Saint-Germain și două în minus față de ocupanta locului secund, Lens.