VIDEO: Gol SENZATIONAL, direct din corner, marcat de PSG! Cum a putut sa inscrie Di Maria

PSG are o noua seara de distractie cu public in Ligue 1.

Deplasarea de la Nimes a fost un nou prilej de joaca pentru vedetele Parisului. Di Maria a marcat direct din corner cu o executie superba.

La pauza, PSG avea 2-0 cu Nimes, nou promovata cu 6 puncte castigate in primele 3 etape.



