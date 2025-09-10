PROGRAM Tabloul etapei a patra din Ligue 1! Marseille deschide etapa, iar PSG are un duel complicat

Tabloul etapei a patra din Ligue 1! Marseille deschide etapa, iar PSG are un duel complicat
Toate meciurile din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe platforma VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Ligue 1 PSG marseille Lyon Lille Monaco
Etapa a patra din Franța se anunță incendiară, iar duelul care deschide runda este Marseille - Lorient, urmat de vizita lui Lens pe terenul lui PSG.

Campioana Franței a oferit spectacol în runda a treia, în victoria cu 6-3 din meciul cu Toulouse. Lyon va juca derby-ul rundei în deplasarea la Rennes, în timp ce Lille o va întâlni pe Toulouse.

Tabloul etapei a patra din Franța!

  • Marseille - Lorient, pe 12 septembrie, de la 21:45, pe VOYO
  • Nice - Nantes, pe 13 septembrie, de la 18:00, pe VOYO
  • Auxerre - Monaco, pe 13 septembrie, de la 22:05, pe VOYO
  • Lille - Toulouse, pe 14 septembrie, de la 16:00, pe VOYO
  • Brest - Paris FC, pe 14 septembrie, de la 18:15, pe VOYO
  • Merz - Angers, pe 14 septembrie, de la 18:15, pe VOYO
  • PSG - Lens, pe 14 septembrie, de la 18:15, pe VOYO
  • Strasbourg - Le Havre, pe 14 septembrie, de la 18:15, pe VOYO
  • Rennes - Lyon, pe 14 septembrie, de la 21:45, pe VOYO

Kimpembe a plecat de la PSG după 20 de ani! Unde va evolua campionul mondial

Paris Saint-Germain a rămas fără un veteran în luna septembrie. Presnel Kimpembe, care a bifat 241 de apariții în toate competițiile la echipa de pe ”Parc des Princes”, s-a despărțit după 20 de ani de gruparea pariziană.

Kimpembe a semnat cu Qatar SC în prima ligă qatareză. 

”Contractul a fost semnat astăzi. După 20 de ani la club, s-a terminat totul între PSG și Kimpembe”, a scris jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

În această fereastră de transferuri, de la PSG au mai plecat Gianluigi Donnarumma, Nordi Mukiele, Marco Asensio, Carlos Soelr, Milan Skiriar și Arnau Tenas. 

Parizienii i-au trimis sub formă de împrumut la diverse echipe pe Randal Kolo Muani, Gabriel Moscardo, Renato Sanchez, Yoram Zague și Naoufel El Hannach.

