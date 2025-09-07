Atacantul Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) s-a accidentat în meciul pe care naţionala Franţei l-a câştigat cu 2-0 în faţa Ucrainei, vineri seara, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, şi va lipsi ''şase-opt săptămâni'', din cauza unei leziuni musculare la coapsa dreaptă, potrivit unei surse apropiate jucătorului, citată de AFP.



Ousmane Dembele s-a accidentat și va lipsi 6-8 săptămâni



Intrat la pauză în meciul de la Wroclaw (Polonia), Dembele, unul dintre candidaţii la ''Balonul de Aur'', a suferit o ruptură la ischiogambierii coapsei drepte, a precizat Federaţia Franceză de Fotbal.



Dembele a fost schimbat pe finalul partidei (81), cu Hugo Ekitike.



Colegul său de club Desire Doue, pe care Dembele îl înlocuise la pauză, a suferit o ruptură la muşchiul solear de la gamba dreaptă, a precizat FFF. Doue va lipsi patru săptămâni de pe gazon.



Cei doi jucători au părăsit cantonamentul naţionalei Franţei, iar selecţionerul Didier Deschamps a apelat la Kingsley Coman.



Franţa va juca marţi contra Islandei, în al doilea său meci din această campanie, iar accidentările amintite sunt o lovitură dură, ca şi pentru PSG, campioana Franţei şi a Europei. Dembele va rata ''le classique'' cu Olympique Marseille din 21 septembrie şi derby-ul cu FC Barcelona, de pe 1 octombrie, din Champions League.



