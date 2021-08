Messi, debut istoric în tricoul lui PSG! Numele său s-a auzit în tot stadionul lui Reims! Imagini incredibile

Superstarul argentinian a jucat primele minute în tricoul lui Paris Saint-Germain, la aproape trei săptămâni de când a semnat cu echipa din capitala Franței. Messi nu a fost titular, însă a primit minute de joc din partea lui Mauricio Pochettino în a doua parte a meciului, când scorul era deja 2-0 pentru PSG, după „dubla” lui Mbappe.

Leo Messi a intrat în locul bunului său prieten, Neymar, iar momentul a fost unul cu adevărat remarcabil. Fanii lui Reims și cei ai lui PSG au început să îi cânte numele argentinianului în momentul în care a intrat pe teren.

Messi nu a reușit să înscrie, însă atingerile sale nu au trecut neobservate de suporteri, care s-au arătat încântați de prezența sa pe teren.

Goosebumps as Reims home fans chant Messi's name when he comes on for PSG in 66 minutes.

