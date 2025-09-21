Spectacolul este asigurat în Ligue 1 pe VOYO! Primele patru meciuri ale zile! Monaco - Metz, cap de afiș

Spectacolul este asigurat &icirc;n Ligue 1 pe VOYO! Primele patru meciuri ale zile! Monaco - Metz, cap de afiș Ligue 1
Spectacolul este asigurat în Ligue 1 pe VOYO.

Partidele Paris FC - Strasbourg, Auxerre - Toulouse, Le Havre - Lorient și Monaco - Metz, din etapa a cincea din Ligue 1, vor avea loc duminică și vor putea fi urmărite pe aplicația VOYO.

  • Toate partidele din Ligue 1 se văd în exclusivitate pe VOYO.

Paris FC - Strasbourg, în direct pe VOYO, de la 16:00

Monaco - Metz, în direct pe VOYO, de la 18:15

Le Havre - Lorient, în direct pe VOYO, de la 18:15


Auxerre - Toulouse, în direct pe VOYO, de la 18:15

Spaniolii au anunțat cine va înmâna Balonul de Aur

Cu doar câteva zile de eveniment a fost rezolvată una dintre enigmele ediției din 2025 a Balonului de Aur: cine va înmâna trofeul. Hristo Stoichkov a declarat în repetate rânduri că el va înmâna trofeul în acest an, dar realitatea ar fi diferită.

Conform COPE, cel care va înmâna trofeul câștigătorului în acest an va fi nimeni altul decât brazilianul Ronaldinho, cel care a câștigat prestigiosul trofeu individual în urmă cu 20 de ani, în 2005.

Interesant este că atât Ousmane Dembele, cât și Lamine Yamal evoluează pentru echipe la care Ronaldinho a jucat în trecut. Brazilianul a evoluat mai întâi pentru PSG în perioada 2001-2003, iar mai apoi a îmbrăcat tricoul Barcelonei din 2003 până în 2008.

