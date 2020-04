Seicilor nu le pasa de criza economica! Oferta BOMBA pe care o pregatesc pentru Neymar pentru a ramane in 'colivia de aur' a Parisului 

Oficialii lui Paris Saint-Germain incearca sa il convinga pe Neymar sa ramana la echipa, desi acesta si-a exprimat dorinta de a pleca.

Viitorul lui Neymar ramane unul dintre cele mai discutate subiecte in presa sportiva. Barcelona incearca sa il readuca pe starul brazilian pe Camp Nou, iar francezii nu sunt dispusi sa renunte la el si mai fac o incercare in a-l tine in 'colivia de aur' a Parisului.

Conform cotidianului SPORT, directorul sportiv al lui PSG, Leonardo ar pregati un contract pe care brazilianul nu l-ar putea refuza. Desi se preconizeaza o serioasa criza economica din cauza pandemiei, seicii sunt dispusi sa ii mareasca salariul lui Neymar, care daca va accepta oferta, va incasa 38 de milioane de euro anual.

Noul contract ar fi valabil pana in anul 2025, dupa cum scrie sursa citata.