Lui Christophe Galtier, eliminat cu Paris Saint-Germanin în optimile Champions League după 0-1 și 0-2 în dubla manșă cu Bayern Munchen, nu îi rămâne acum decât șansa de a lua titlul în Ligue 1, acolo unde echipa ocupă primul loc în clasament și are opt puncte avans față de locul 2, Olympique Marseille.

Într-un interviu pentru PSG TV acordat jurnalistei Ambre Godillon, Galtier a fost foarte combativ, în ciuda poziției sale precare la echipa pariziană, care deja se gândește la înlocuitorii de pe banca tehnică.

”Vrem să fim echipa perfectă! Acum încercăm să depășim dezamăgirea din Champions League și să câștigăm titlul cu numărul 11, ceea ce ar reprezenta un record în Ligue 1.

Noi știm cât de dificil este să devii campion în Franța, dar aceasta este ținta noastră”, a spus Galtier înaintea meciului de campionat de sâmbătă cu Brest.

