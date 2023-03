PSG i-a decis soarta lui Christoph Galtier, după eliminarea din Champions League

Parizienii sperau să întoarcă rezultatul de 1-0 din meciul tur cu Bayern Munchen, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Bavarezii au câștigat și cel de-al doilea meci, cu 2-0, și au obținut calificarea în faza sferturilor din UEFA Champions League, spre dezamăgirea francezilor.

Înainte de returul cu Bayern Munchen, mai multe publicații internaționale au scris că următoarele meciuri vor fi cruciale pentru viitorul antrenorului Christoph Galtier pe banca tehnică a lui PSG.

După eliminarea care va amâna visul câștigării Champions League cu cel puțin un an, șefii lui PSG par să fi luat o decizie în ceea ce-l privește pe tehnicianul de 56 de ani. Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Galtier va fi, cel mai probabil, concediat la finalul acestui sezon.

