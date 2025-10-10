FC Martigues, echipă care în sezonul trecut evolua în Ligue 2, a fost retrogradată administrativ până în liga a 11-a, după ce nu a putut oferi garanțiile financiare cerute de federație.

Clubul din Bouches-du-Rhone, clasat pe locul 17 în ediția 2024-2025 a Liguei 2, a fost exclus în iunie din toate competițiile naționale de către DNCG (comisia de control financiar).

Retrogradare horror pentru fosta echipă din Ligue 1

Martigues trebuia să ajungă în liga a 6-a (Regional 1), însă, după o serie de sancțiuni suplimentare dictate de Liga Mediteraneană, echipa a fost trimisă până în Departemental 3, cel mai jos nivel din districtul Provența.

„Este o umilință totală. Toate cluburile retrogradate din Ligue 2 sau National au fost trimise în R2 sau R3, dar niciodată la nivel districtual. Nu înțelegem această decizie”, a spus președintele Thierry Erisson, citat de La Provence.

Martigues, fondat în 1921, a avut momente de glorie în anii ’90, când a jucat trei sezoane în prima ligă franceză. În 2024, echipa reușise o promovare spectaculoasă în Ligue 2, după 22 de ani de absență, dar visul s-a transformat rapid în coșmar.

De la meciurile disputate pe „Stade Velodrome” din Marsilia, cu chirii de 150.000 de euro pe partidă, FC Martigues a ajuns să joace, din octombrie 2025, în fața satelor din Provența, în sud-estul Franței, în a 11-a ligă.

