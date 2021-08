Reacția Roxanei Mărăcineanu despre incidentele de la Nice. Ce părere are Ministrul Sportului despre bătaia din teren 

Câteva zeci de minute mai târziu, întâlnirea a fost suspendată, deoarece jucătorii echipei oaspete au refuzat să mai intre pe teren.

Ministrul Sportului din Franța, Roxana Mărăcineanu, a oferit părerea ei despre ceea ce s-a întâmplat pe stadionul celor de la Nice, explicând că reacția jucătorilor de la OM a fost justificată.

"Mulțumită că jucătorii au fost apărați. Într-o partidă în care se iau de jucători și de arbitrii, este normal să se reacționeze. Îi vom lăsa pe jucători să se insulte, să arunce cu sticle de apă? Nu!", a declarat oficialul pentru BFM TV.

Instead, Alvaro Gonzalez boots what appears to have been a ball into the stands. pic.twitter.com/rYQ0c0tIHK