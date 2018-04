Raspuns OFICIAL dupa ce presa a scris despre transferul lui Neymar la Real Madrid: "Asa ceva este ILEGAL!"

Neymar poate sa-si bata propriul record in vara daca ajunge la Real Madrid.

Desi presa din Spania si cea din Franta a anuntat in mai multe randuri ca Neymar ar urma sa ajunga la Real Madrid iar acestia sa-i activeze clauza de reziliere a contractului cu PSG, aceasta varianta a picat definitiv: asta pentru ca Neymar nu are clauza de reziliere in contractul cu PSG!

Presedintele executiv al Ligii Profesioniste din Franta, Didier Quillot, a vorbit despre acest subiect: "Contractul lui Neymar, inregistrat la Liga si oficial, nu are clauza de reziliere. Un astfel de clauza este ilegala in fotbalul din Franta!" a declarat Quillot, citat de Marca.

Neymar, incurajat de Rivaldo sa mearga la Real

Totusi, Neymar pastreaza sanse de a ajunge la Real Madrid. Iar jucatorul pe care clubul francez a platit 222 de milioane de euro este incurajat de Rivaldo sa faca acest pas: "Chiar i-am spus lui Neymar ca poate sa fie cel mai bun din lume.

Dar cred insa ca daca va ramane la PSG acest lucru nu se va intampla. Trebuie sa plece de la PSG. Pentru el, fotbalul cel mai bun pentru a deveni cel mai bun este cel spaniol. Daca este sa analizam, ai Anglia, Spania, Italia si Germania, toate campionate diferite - insa vorbesc de competitie.



La Barcelona, avand in vedere situatia lui, ar fi dificil (sa se intoarca). Insa cred ca, din ce am auzit de la oameni care imi dau informatii, are sansa de a ajunge la Real Madrid. Atunci, da, cred ca poate fi cel mai bun din lume" a declarat Rivaldo pentru Globoesporte.