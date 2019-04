Calca pe urmele fratelui! Ethan Mbappe, performanta uriasa la doar 13 ani

Fratele mai mic al lui Kylian, Ethan, in varsta de 13 ani, este deja legitimat la PSG si a fost selectat pentru probe de admitere la Institutul National de Fotbal al Federatiei Franceze.

Este locul de unde a pornit si Kylian Mbappe in fotbalul mare.

Adolescentul poate avea sansa sa se dezvolte in locul in care s-au format nume mari ale fotbalului francez, printre care Hatem Ben Arfa, Thierry Henry si Nicolas Anelka.

Ethan Mbappe se numara printre cei 48 de tineri talentati care au sansa sa fie admisi la prestigioasa academie de fotbal.

