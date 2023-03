PSG le-a luat fața lui Bayern și Manchester City și e favorită pentru transfer. A făcut deja prima ofertă

Luka Vuskovic (16 ani) e născut în 2007 și a impresionat la nivel de juniori în țara sa natală, unde evoluează pentru Hajduk Split.

Fundașul a atras atenția marilor echipe ale Europei, iar PSG pare să fie favorită pentru transferul său, chiar dacă s-au mai înscris în ”cursă” și nume precum Bayern sau Manchester City, notează jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter.

Parisul a făcut deja o ofertă de 12 milioane de euro, o sumă impresionantă pentru un junior, doar că Hajduk Split a cerut 15 milioane pentru a renunța la puștiul care evoluează pe postul de fundaș central.

#PSG still leading the race to sign Luka #Vuskovic (born in 2007) as exclusive anticipated. #Paris last bid was around €12M. #ManCity and #BayernMunich are also interested in centre-back. #HajdukSplit ask €15M to sell him. #transfers https://t.co/AulsNcffom