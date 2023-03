Mbappe și Griezmann, show total în prima repriză cu Olanda! Superstarul lui PSG, gol la primul meci în calitate de căpitan

Pentru Kylian Mbappe duelul de pe Stade de France a reprezentat primul său meci din postura de căpitan al naționalei. Superstarurl lui PSG a primit banderola de căpitan de la Didier Deschamps în cursul acestei săptămâni, spre dezamăgirea lui Antoine Griezmann, care este vicecăpitanul naționalei.

Fotbalistul lui Atletico Madrid a fost cel care a deschis scorul în meciul cu Olanda, în minutul 2, chiar din pasa lui Kylian Mbappe. Șase minute mai târziu, Upamecano a dublat avantajul pentru vicecampioana mondială. În minutul 21, căpitanul „Les Bleus” și-a trecut numele pe lista marcatorilor, cu o reușită din pasa lui Tchouameni.

Înainte de startul meciului a avut loc un moment special pentru fotbaliștii care au câștigat titlul mondial cu Franța în 2018 și care și-au anunțat retragerea. Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Steve Mandanda și Raphael Varane au fost aplaudați de cei peste 75.000 de fani care au mers pe Stade de France.

The Stade de France thanks Hugo Lloris, Blaise Matuidi, Steve Mandanda & Raphaël Varane for their service. A whole nation does too. pic.twitter.com/5D58K1Obg6