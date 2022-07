PSG îl vrea pe fostul coechipier al lui Vlad Chiricheș! Suma incredibilă cerută de Sassuolo 

PSG are un nou antrenor. Parizienii i-au reziliat contractul lui Maruricio Pochettino (50 ani) și i-au plătit clauza lui Christophe Galtier (55 ani), în valoare de 7 milioane de euro.

Noua țintă a tehnicianului francez este Gianluca Scamacca (23 ani). Oficialii PSG-ului s-au deplasat deja la Milano pentru a le propune conducătorilor de la Sassuolo să accepte 35 de milioane de euro pentru atacantul lor, conform jurnalistului Fabrizio Romano.

„Paris Saint-Germain a avut o întâlnire cu Sassuolo pentru a discuta despre Gianluca Scamacca. Încă nu este totul aranjat.

PSG oferă în jur de 35 de milioane de euro, sumă neacceptată încă de Sassuolo, care vrea 50 de milioane de euro”, a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

