PSG îi suflă lui AC Milan un "Golden Boy". Oferă dublu și e aproape de al treilea transfer al verii

După ce a activat clauza de transfer definitiv a fundașului Nuno Mendes, precum și clauza de reziliere a mijlocașului Vitinha, de la FC Porto, ambele în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, PSG este aproape să obțină și semnătura portughezului Renato Sanches (24 de ani).

Sanches, câștigătorul premiului Golden Boy în 2016, acordat celui mai bun fotbalist sub 21 de ani, evolueză din 2019 la Lille, după ce a fost cumpărat de la Bayern Munchen, în schimbul sumei de 20 de milioane de euro. Mijlocașul, campion al Franței anul trecut, are acum șansa de a face pasul la actuala deținătoare a titlului, PSG.

PSG ar fi hotărâtă să ofere aproximativ 30 de milioane de euro celor de la Lille în schimbul lui Renato Sanches, o sumă dublă față de cea pusă pe masă de AC Milan, o mai veche admiratoare a portughezului, anunță publicația italiană Gazzetta dello Sport.

De asemenea, jurnalistul Fabrizio Romano, specialist în mercato, precizează că Luis Campos, noul director sportiv al lui PSG și fost angajat al lui Lille, se ocupă personal de transferul lui Renato Sanches și a luat deja legătura cu reprezentații mijlocașului.

Renato Sanches și-a început cariera la Benfica, unde a impresionat rapid și a făcut pasul la Bayern Munchen, în 2016, pentru 35 de milioane de euro. La primul sezon în tricoul bavarezilor, mijlocașul nu a marcat niciun gol și nu a oferit nicio pasă decisivă în cele 25 de meciuri jucate, iar ulterior era împrumutat la Swansea. În cele din urmă, campioana Germaniei l-a vândut la Lille, în 2019, pentru 20 de milioane de euro.

More on PSG. Luís Campos’ working on Renato Sanches in direct contact with the player side - while contract being prepared for Vitinha on a five year deal. ???????? #PSG

PSG are still in talks with Inter for Skriniar after opening bid turned down… and waiting for Galtier appointment.