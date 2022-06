PSG, start în forță în campania de mercato! Acord pentru transfer cu "un fotbalist de top"

Una dintre prioritățile noului director sportiv Luis Campos este mijlocașul portughez Vitinha, de la FC Porto, în vârstă de 22 de ani.

Jurnalistul Fabrizio Romano, specialist în mercato, anunță că PSG a ajuns deja la un acord cu jucătorul pentru transfer, iar acum se află în negocieri și cu FC Porto: "E considerat de PSG un jucător de top atât pentru prezent, cât și pentru viitor", a scris sursa citată.

Presa din Portugalia a confirmat interesul francezilor pentru Vitinha și a anunțat că mijlocașul are o clauză de reziliere în valoare de 40 de milioane de euro, o sumă aparent ușor de atins pentru un club de talia lui PSG. Interesată de portughez ar fi și Manchester United, însă numai în cazul în care nu va reuși să îl aducă pe Frenkie de Jong de la FC Barcelona.

Paris Saint-Germain have reached an agreement on personal terms with Portuguese midfielder Vitinha. He’s Luís Campos priority for the midfield - talks now in progress with Porto. ???????????? #PSG

He’s considered a “top player” for present and future by PSG. More to follow soon. pic.twitter.com/i6LHXU9zDB