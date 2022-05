PSG a oficializat primul transfer din această vară: 40 de milioane de euro

Campioana din Ligue 1 a decis să activeze clauza de transfer definitiv pentru tânărul fundaș stânga Nuno Mendes (19 de ani), care a fost împrumutat anul trecut de la Sporting Lisabona.

Jurnalistul Fabrizio Romano scrie că PSG a trimis o scrisoare către Sporting prin care și-a anunțat oficial decizia. Formația franceză va plăti 40 de milioane de euro pentru transferul definitiv al fotbalistului portughez.

Celor 40 de milioane de euro li se adaugă alte 7 milioane, plătite de PSG pentru împrumutul din sezonul recent încheiat.

Deși are doar 19 ani, Nuno Mendes s-a impus imediat în echipa de start a lui PSG, iar în acest sezon a strâns 40 de meciuri, dintre care 27 ca titular, reușind să își treacă în cont două pase decisive.

Excl: Paris Saint-Germain have now officially triggered buy option clause for Nuno Mendes, comunication has arrived to Sporting with an official letter from PSG. 100% done. ???????????? #PSG

Nuno Mendes [here with his agent Miguel Pinho in Paris] becomes PSG player for €40m fee. pic.twitter.com/UIsIiRYQYk