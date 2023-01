Parizienii vor să profite de situația contractuală a lui Milan Skriniar (27 de ani), care a intrat deja în ultimele șase luni de contract cu Inter Milano.

Interesul sporit al lui PSG a fost dezvăluit și de publicația franceză L'Equipe. Acum, jurnalistul Nicolo Schira anunță că parizienii i-au oferit un contract valabil până în 2027 fundașului slovac, cu un salariu anual de nouă milioane de euro.

Christophe Galtier, antrenorul lui PSG, a vorbit despre posibilitatea ca Skriniar să ajungă sub comanda sa.

”În legătură cu Skriniar, am văzut informația dar nu pot să vă spun dacă va veni în această iarnă sau în vară. Managerii clubului se ocupă, eu am foarte mult de lucru cu jucătorii mei”, a spus antrenorul lui PSG.

