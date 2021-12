PSG începe în forță 2022! 40 de milioane de euro pentru transferul unui fundaș

Deși directorul sportiv Leonardo declara recent că PSG nu intenționează să facă transferuri răsunătoare în fereastra de transferuri din luna ianuarie, sunt șanse mari ca vicecampioana din Ligue 1 să îl transfere definitiv pe fundașul portughez Nuno Mendes (19 ani).

Tânărul apărător a fost împrumutat în vară de formația lui Mauricio Pochettino, de la Sporting Lisabona, pentru 7 milioane de euro, iar clauza de transfer definitiv este în valoare de 40 de milioane de euro.

"Planul lui PSG pentru 2022 este același: sunt foarte mulțumiți de prestațiile și de potențialul lui Nuno Mendes. Din acest motiv, Parisul se gândește serios să activeze clauza de transfer definitiv în valorae de 40 de milioane de euro", anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

Mendes, fotbalist cu 11 meciuri în naționala de seniori a Portugaliei la doar 19 ani, a jucat în 16 meciuri la PSG din acest sezon.

Nuno Mendes este un produs al academiei lui Sporting, fiind crescut la formația portugheză de la vârsta de nouă ani. A debutat la prima echipă în iunie 2020, acumulând 47 de meciuri și un gol înaintea împrumutului la PSG.

