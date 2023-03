"Pintilii al Franței" se revoltă: "Nu sunt doar un tocilar! Să ai licența Pro la vârsta asta e foarte complicat"

Will Still, antrenorul de 30 de ani fără licență Pro: "La 30 de ani este foarte complicat să ai licență Pro"

Antrenorul echipei Reims, belgianul Will Still, are 30 de ani şi nu are licenţa Pro. El este agasat de faptul că toată lumea spune că a învăţat să antreneze jucând Football Manager, informează lefigaro.fr.

„Este un mit care trebuie distrus pentru că avem diplome, fie că este vorba de Didier Digard (antrenorul OGC Nice) sau de mine. Avem cele mai importante diplome posibile sau care puteau fi luate până acum. Repet, la 30 de ani, a avea licenţa Pro este foarte complicat.

Nu aş fi putut să o fac înainte pentru că am doar vârsta pe care o am. Evident că diplomele sunt importante şi nu sunt doar un tocilar care a jucat Football Manager, este total fals”, a spus Will Still, potrivit News.ro.

Will Still, în vârstă de 30 de ani, antrenează formaţia Reims din octombrie 2022, întâi interimar în locul lui Oscar Garcia, apoi confirmat până la finalul sezonului, iar pentru că nu are licenţa Pro, clubul trebuie să plătească la fiecare meci o amendă de 25.000 de euro.

Cu Still pe bancă, Reims are 17 meciuri fără înfrângere şi este pe locul 8, urmând să evolueze, duminică, pe teren propriu, cu Olympique Marseille, în etapa a XXVIII-a a campionatului Franţei.

Mihai Stoica: "O să plătim exact cum plătesc cei de la Reims"

Vicecampioana este nevoită să aducă un nou tehnician care să dețină licență PRO, după ce Leo Strizu și-a dat demisia de la echipă. Având în vedere rezultatele bune din ultima perioadă, cu Mihai Pintilii la ”cârmă”, este greu de crezut că FCSB va aduce un antrenor care să controleze totul la echipă.

Managerul general de la FCSB i-a criticat din nou pe cei de la Federația Română de Fotbal, din cauza faptului că regulamentul nu-i permite lui Pintilii să fie antrenor și să dețină indicații.

„(n.r - Vom avea antrenor în următoarele săptămâni?) E foarte complicat să vă spun. Noi antrenor avem acum. Dacă lumea nu înțelege că, de când a venit Pintilii, cu staff-ul pe care îl conduce, cu Thomas Neubert, Filip, Ovidiu Petre și Marius Popa... cine nu vede că echipa asta joacă cel mai bun fotbal din ultimii ani înseamnă că nu înțelege rolul lui. Noi suntem antrenați de Mihai Pintilii și echipa joacă.

Pintilii o să aibă dreptul. O să plătim exact cum plătesc cei de la Reims în Franța. La fiecare meci, amendă pentru că nu au antrenor cu licență. În Franța există un antrenor, William Still, care nu are licență și care de 6 luni e neînvins. Pentru că e bun. Asa e situația și la noi.

Am pus o licență pe bancă și uite ce probleme am avut cu el. Voia să antreneze săracul. El nu putea să vorbească, dar voia să antreneze. Trebuie ca Federația să vină în sprijinul ideii ca cei buni să poată antrena, dar asta bineînțeles că nu se va întâmpla pentru că e vorba de Steaua”, a spus Mihai Stoica, într-un live pe TikTok alături de Gheorghe Mustață.