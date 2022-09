Parteneriat de lux la Stade Rennais! Clubul francez va fi îmbrăcat de către Balenciaga

Clubul din Ligue 1, Stade Rennais, cunoscut ca Rennes, a anunțat un parteneriat cu casa de modă Balenciaga, care îi va îmbrăca pe jucătorii echipei în serile de meciuri europene și pentru meciurile din liga internă.

Casa de modă a fost fondată de spaniolul Cristóbal Balenciaga în 1917 și are sediul la Paris din 1937. Maison Balenciaga a contribuit la definirea croitoriei de lux moderne prin inovațiile sale. De la numirea sa ca director artistic în 2015, Demna Gvasalia s-a concentrat pe extinderea mărcii, ale cărui produse se extind acum la îmbrăcămintea prêt-à-porter pentru femei și bărbați, precum și la accesorii și opere de artă.

Stade Rennais announce a partnership with Balenciaga.

The French luxury house is owned by Kering – a company owned by François-Henri Pinault – who is also the owner of the Ligue 1 club.

MORE: https://t.co/V8ANC35lg4 pic.twitter.com/tKv0Pm0AdY