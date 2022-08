PSG, două transferuri pe ultima sută de metri! Campioana din Ligue 1 nu se uită la bani

La formația de pe Parc des Princes vor sosi mijlocașii centrali Carlos Soler (25 de ani), de la Valencia, respectiv Fabian Ruiz (26 de ani), de la Napoli, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

PSG a bătut palma cu ambele cluburi, iar mutările urmează să fie anunțate oficial în scurt timp. Pentru Fabian Ruiz, gruparea din Ligue 1 va plăti 23 de milioane de euro, iar spaniolul va semna un contract valabil până în 2027.

În ceea ce îl privește pe Carlos Soler, care va semna și el pe cinci sezoane, PSG le va plăti celor de la Valencia 18 milioane de euro, însă suma totală a mutării poate ajunge la 21 de milioane de euro, în funcție de bonusurile stabilite în contract.

Fabian Ruiz are 26 de ani, iar din 2018 joacă la Napoli, după ce a fost transferat de la Betis, în schimbul sumei de 30 de milioane de euro. Spaniolul mai avea un singur an de contract cu formația italiană.

Fabián Ruiz, arriving in Paris with his agents to complete his move to PSG. Napoli will receive €23m fee, Fabián will sign until 2027. ???????? #PSG

Negotiations still ongoing for Keylor Navas between PSG and Napoli. pic.twitter.com/J4wbouTbDr