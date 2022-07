Fotbalistul transferat de Real Madrid în vara anului trecut s-a transformat în model pentru o zi. Născut în una dintre țările cu mari influențe în lumea modei, Camavinga, care are și cetățenie congoleză, a fost invitat să defileze la un show ce le-a pus pe aceeași scenă pe cele mai tari modele ale planetei, dar și pe vedete din showbiz, precum Kim Kardashian sau Dua Lipa.

Campion în Spania cu Real Madrid și câștigător al trofeului UEFA Champions League, Camavinga a lăsat echipamentul de fotbal pentru o ținută de-a dreptul extravagantă. Tânărul jucător a devenit primul fotbalist care defilează pentru celebra casă de modă spaniolă Balenciaga, fiind inclus în ultimul show de la Paris Fashion Week, unde au fost prezentate colecțiile Haute Couture Toamnă Iarnă 2022/23.

Clipul cu jucătorul în timp ce defila pe podium a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Eduardo Camavinga just became the first football player to walk for Balenciaga ✨ pic.twitter.com/fRvbzpiXWx