Goluri pe bandă rulantă în Ligue 1. Montpellier a fost pe val în etapa a patra și a "demolat-o" pe Brest cu 7-0

Montpellier a câștigat în prima etapă cu Troyes (3-2) și a fost învinsă de două ori la rând: de PSG, în etapa secundă (2-5) și de Auxerre, în etapa a treia (1-2). În cea de-a patra, băieții lui Dall'Oglio au făcut deplasarea la Brest și ce a urmat parcă se desprinde de filmele SF.

Maouassa a deschis tabela în minutul 6, și în doar cinci minute, Montpellier a fcut 3-0, grație reușitelor lui Wahi (10') și Khazri, din minutul 11. Cozza a înscris și el pentru echipa sa în minutul 25, iar Wahi a realizat "dubla" și a închis, temporar, tabela.

Prima repriză s-a încheiat fără alte evenimente. Partea a doua a jocului a început cum nu se putea mai prost pentru gazde. În urma celor trei schimbări efectuate de Der Zakarian, antrenorul lui Brest, la pauză, Lees-Melou a văzut cartonașul roșu în minutul 50 după o confruntare verbală.

Fotbaliștii lui Montpellier nu au stat mult pe gânduri și au înscris în minutul 64 prin Germain, din pasa superbă a lui Sainte-Luce. Francezul a marcat încă odată în minutul 84 și a blocat tabela definitiv.

„Nu am putut menține nivelul nici defensiv, nici ofensiv. I-am văzut cum au marcat niște goluri grozave. Nu pot da explicații, simt cum îmi explodează capul. Când întârziem de fiecare dată, mereu faem greșeli”, a declarat antrenorul lui Brest, Der Zakarian, la sfârșitul meciului.

