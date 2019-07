Face vizita medicala azi, apoi semenaza cu PSG! Achizitie SURPRIZA pentru Parisul miliardar! Pe cine dau seicii 32 de milioane de euro

PSG a definitivat negocierile cu Dortmund pentru Abdou Diallo.

RMC, Goal Franta si L'Equipe anunta transferul iminent al francezului din nationala U21 pe Parc des Princes. PSG va plati in schimbul sau 32 de milioane de euro catre Dortmund. Diallo ajunge azi la Paris, iar in cel mai scurt timp va efectua vizita medicala. Dortmund cauta sa se desparta de un fundas inca din urma cu doua saptamani, dupa ce l-a adus pe Hummels inapoi de la Bayern. Directorul sportiv al lui PSG, Leonardo, a negociat in ultimele 5 zile cu nemtii si a reusit sa obtina acordul de transfer al clubului. Lui Diallo i s-a transmis ca e 'prioritate 0' pentru antrenorul Thomas Tuchel, astfel ca discutiile cu fotbalistul au durat numai cateva zeci de minute.



Diallo, 23 de ani, poate juca atat in centrul apararii, cat si in banda stanga. PSG il va anunta oficial ca jucator al campioanei Frantei in urmatoarele 48 de ore.