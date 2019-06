FOTO Cum arata piciorul lui Neymar dupa accidentarea grava de la nationala! Cariera starului de 27 de ani, in pericol!

Neymar (27 de ani) a avut un sezon marcat de probleme. El s-a confruntat cu mai multe accidentari grave, iar acestea se pare ca nu ii dau pace.

Neymar (27 de ani), starul lui Paris Saint Germain, nu scapa de probleme. Revenit dupa cateva luni de absenta, el s-a accidentat iar. Acesta a suferit o ruptura a unui ligament al gleznei in amicalul Brazilia 2-0 Qatar.

In urma accidentarii suferite in urma cu doua zile, Neymar a fost anuntat de medici ca va rata Copa America.

Neymar a postat o fotografie cu piciorul sau pe internet.





Cariera lui Neymar, in pericol



Pe langa accidentarile suferite in ultimul sezon, Neymar are acum probleme si cu legea. El este acuzat de viol de o tanara din Brazilia si va trebui sa apara in fata unui judecator.

Presa braziliana scrie ca Neymar are o stare mentala foarte proasta in acest moment. El ar fi plans in fata selectionerului Tite, pe care l-a rugat cu lacrimi in ochi sa nu il excluda de la nationala.