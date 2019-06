Primul interviu cu femeia care il acuza pe Neymar de viol: "S-a schimbat dintr-o data! A inceput sa ma loveasca, m-a durut si i-am spus sa se opreasca!"

Femeia a dezvaluit ce s-a intamplat la hotelul din Paris.

Najila Trindade Mendes de Souza, modelul de 26 de ani din Brazilia care a facut plangere impotriva lui Neymar, a avut prima aparitie publica de cand a izbucnit scandalul si a vorbit despre seara din luna mai in care spune ca a fost violata de jucatorul celor de la Paris Saint-Germain.

Interviul a fost publicat cu o ora inainte ca Neymar sa fie pe teren la partida amicala a Braziliei cu Qatar, meci in care Neymar a suferit o accidentare grava.

Acuzatii grave

In interviu, femeia dezvaluie ca dorea sa aiba relatii intime cu Neymar, insa totul a degenerat cand ea nu a acceptat sa faca sex fara prezervativ: "Am vrut sa fiu cu Neymar, cand am ajuns la hotel totul era in regula, urma sa fiu cu el. Dar apoi a devenit agresiv, o cu totul alta persoana decat cea cu care vorbisem pe WhatsApp.



A inceput sa ma loveasca, m-a durat si i-am spus sa se opreasca. Si-a cerut scuze si apoi l-am intrebat daca are prezervativ. Nu a raspuns si a continuat, i-am zis sa se opreasca iar el s-a fortat asupra mea, m-a lovea violent peste fund si apoi m-a intors. Totul a fost foarte rapid, o chestie de cateva secunde si eu i-am spus sa se opreasca, dar el nu a vorbit, doar a actionat" a povestit Najila Trindade.