Alexandru Hațieganu
Continuă meciurile din etapa cu numărul 4 din campionatul Franței.

După recitalul Olympique Marseille - Lorient 4-0 de vineri seara, etapa a patra din Ligue 1 continuă sâmbătă pe VOYO.

De la ora 18:00 joacă Nice cu Nantes, iar de la 22:05 Monaco se deplasează la Auxerre.

Olympique Marseille - Lorient 4-0 a fost LIVE pe VOYO

Olympique Marseille, vicecampioana Franţei la fotbal, a învins vineri seara, pe teren propriu, cu 4-0, pe Lorient, în prologul etapei a 4-a din Ligue 1, bifând cea de-a doua victorie în actuala ediţie a campionatului.

Pe Stade Velodrome, golurile au fost reuşite de Mason Greenwood (13 -din penalty), Benjamin Pavard (20), Angel Gomes (33) şi Nayef Aguerd (90+3). 

Oaspeţii au încheiat partida cu un jucător mai puţin pe teren după ce Darlin Yongwa a văzut cartonaşul roşu în minutul 10.

Clasamentul din Ligue 1

