El e noul pusti-minune al Romaniei! Are driblingul lui Neymar si a invatat fotbal la Barcelona

Are driblingul lui Neymar, inaltimea lui Messi si a invatat fotbal la Barcelona.

E bataie mare pe noul pusti-minune al Romaniei.

Alberto Calin a fost la Academia Barcelonei. FCSB, Dinamo, Viitorul si Craiova vor sa-l ia de la Moreni pe mijlocasul de 13 ani.

"L-am vazut pe messi, pe toti jucatorii mari de la Barcelona. A fost o experienta de neuitat", a spus Alberto.

El e urmarit si de Chivu, care-i antreneaza pe juniorii lui Inter.

"Am plecat cu freza lui neymar si m-am intors cu driblingul lui neymar si am lasat freza in urma. Ar fi o placere pentru mine sa ajung al doilea Andrei Ivan", a declarat Alberto Calin.