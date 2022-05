"Meciul cu Real Madrid ne-a ucis". Un star de la PSG recunoaște situația dramatică de la campioana Franței

PSG a remizat pe teren propriu cu cei de la Troyes, scor 2-2, după ce a condus cu 2-0. Marquinhos a deschis scorul pentru campioana Franței în minutul șase, iar Neymar a dus scorul la 2-0 în minutul 25, din penalty. Cu Messi și Mbappe în teren până la finalul partidei, PSG nu a mai reușit să înscrie și a primit două goluri până la final.

La finalul partidei, Marco Verratti a voribt despre sezonul dificil pe care l-a avut PSG, eliminarea din optimile Ligii Campionilor fiind cea care a contat cel mai mult, în sens negativ.

"Cred că putem obține rezultate mult mai bune cu această echipă. A fost un sezon dur. Este dificil să creezi o echipă când se schimbă atât de multe lucruri. Trebuie să păstrăm părțile bune ale acestui sezon.

Ne-am antrenat destul de puțin împreună. Am impresia că în primele șase luni nu am reușit să facem mai mult de trei antrenamente în care să fim toți. Meciul cu Real Madrid ne-a ucis", a declarat italianul la finalul partidei.

Messi has hit the crossbar 10 TIMES now.

The most unluckiest player of all time.pic.twitter.com/uXqBSXEK3h